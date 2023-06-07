Евдокия Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1687
Дата смертиДо 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1726
Дочь: Устинья Фирсова
Отец ребёнка: Фирс Антропов
Рождение ребёнка
1731
Дочь: Акилина Фирсова
Отец ребёнка: Фирс Антропов
Рождение ребёнка
Около 1732
Сын: Степан Фирсов
Отец ребёнка: Фирс Антропов
Смерть
До 1762
Нижневасильевское, Россия (Дмитровский уезд, село Васильевское)