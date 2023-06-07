Евдокия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1687

Дата смерти

До 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1687

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1726

Дочь: Устинья Фирсова

Отец ребёнка: Фирс Антропов

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1731

Дочь: Акилина Фирсова

Отец ребёнка: Фирс Антропов

Рождение ребёнка
Около 1732

Сын: Степан Фирсов

Отец ребёнка: Фирс Антропов

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Смерть
До 1762
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское, Россия (Дмитровский уезд, село Васильевское)
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