Абросим Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1726
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726
Отец: Иван Яковлев
Мать: Анна Михеева
Рождение ребёнка
Около 1751
Дочь: Агафья Абросимова
Мать ребёнка: Устинья Фирсова
Рождение ребёнка
1760
Сын: Макар Абросимов
Мать ребёнка: Устинья Фирсова
Рождение ребёнка
1765
Сын: Иван Абросимов
Мать ребёнка: Устинья Фирсова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устинья Фирсова
Смерть
После 1763
Нижневасильевское, Россия (Дмитровский уезд, село Васильевское)