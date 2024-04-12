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Абросим Иванов

Место рождения

Нижневасильевское, Истра, Московская область

Дата рождения

Около 1726

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Отец

1687 г.р.

Мать

1696 г.р.

Жена

Около 1726 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726

Отец: Иван Яковлев

Мать: Анна Михеева

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1751

Дочь: Агафья Абросимова

Мать ребёнка: Устинья Фирсова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Макар Абросимов

Мать ребёнка: Устинья Фирсова

Рождение ребёнка
1765

Сын: Иван Абросимов

Мать ребёнка: Устинья Фирсова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинья Фирсова

Смерть
После 1763
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское, Россия (Дмитровский уезд, село Васильевское)
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