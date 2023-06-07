Анна Михеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Михеева

Анна Михеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1696

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1687 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1696

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1726

Сын: Абросим Иванов

Отец ребёнка: Иван Яковлев

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1726

Дочь: Агафья Иванова

Отец ребёнка: Иван Яковлев

Рождение ребёнка
1732

Сын: Прокофий Иванов

Отец ребёнка: Иван Яковлев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Яковлев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close