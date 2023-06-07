Анна Михеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1696
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1726
Сын: Абросим Иванов
Отец ребёнка: Иван Яковлев
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1726
Дочь: Агафья Иванова
Отец ребёнка: Иван Яковлев
Рождение ребёнка
1732
Сын: Прокофий Иванов
Отец ребёнка: Иван Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Яковлев
Смерть
Неизвестно