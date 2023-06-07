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Иван Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1687

Дата смерти

1761

Пол

Мужской

Отец

1649 г.р.

Мать

1654 г.р.

Жена

1696 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687

Отец: Яков Иванов

Мать: Татьяна Кузьмина

Место жительства
1715
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Дмитровский уезд, Ижевский стан, сельцо Васильевское Головкина) | РГАДА 350-1-108
Рождение ребёнка
Около 1726

Сын: Абросим Иванов

Мать ребёнка: Анна Михеева

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1726

Дочь: Агафья Иванова

Мать ребёнка: Анна Михеева

Рождение ребёнка
1732

Сын: Прокофий Иванов

Мать ребёнка: Анна Михеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Михеева

Смерть
1761
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