Иван Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1687
Дата смерти1761
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687
Отец: Яков Иванов
Мать: Татьяна Кузьмина
Место жительства
1715
Нижневасильевское (Дмитровский уезд, Ижевский стан, сельцо Васильевское Головкина) | РГАДА 350-1-108
Рождение ребёнка
Около 1726
Сын: Абросим Иванов
Мать ребёнка: Анна Михеева
Рождение ребёнка
1726
Дочь: Агафья Иванова
Мать ребёнка: Анна Михеева
Рождение ребёнка
1732
Сын: Прокофий Иванов
Мать ребёнка: Анна Михеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Михеева
Смерть
1761