Прокофий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Иван Яковлев
Мать: Анна Михеева
Рождение ребёнка
1757
Сын: Яков Прокофьев
Мать ребёнка: Марфа Иванова
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Анна Прокофьева
Мать ребёнка: Марфа Иванова
Рождение ребёнка
1762
Сын: Семен Прокофьев
Мать ребёнка: Марфа Иванова
Рождение ребёнка
1768
Сын: Алексей Прокофьев
Мать ребёнка: Марфа Иванова
Рождение ребёнка
1774
Сын: Василий Прокофьев
Мать ребёнка: Марфа Иванова
Рождение ребёнка
1775
Сын: Гаврила Прокофьев
Мать ребёнка: Марфа Иванова
Рождение ребёнка
1779
Сын: Иван Прокофьев
Мать ребёнка: Марфа Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Иванова
Смерть
Неизвестно