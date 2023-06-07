Прокофий Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрокофий Иванов

Прокофий Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Иван Яковлев

Мать: Анна Михеева

Рождение ребёнка
1757

Сын: Яков Прокофьев

Мать ребёнка: Марфа Иванова

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Анна Прокофьева

Мать ребёнка: Марфа Иванова

Рождение ребёнка
1762

Сын: Семен Прокофьев

Мать ребёнка: Марфа Иванова

Рождение ребёнка
1768

Сын: Алексей Прокофьев

Мать ребёнка: Марфа Иванова

Рождение ребёнка
1774

Сын: Василий Прокофьев

Мать ребёнка: Марфа Иванова

Рождение ребёнка
1775

Сын: Гаврила Прокофьев

Мать ребёнка: Марфа Иванова

Рождение ребёнка
1779

Сын: Иван Прокофьев

Мать ребёнка: Марфа Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Иванова

Смерть
Неизвестно