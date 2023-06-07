Татьяна Кузьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Кузьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1654

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1654

Отец: Кузьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1687

Сын: Иван Яковлев

Отец ребёнка: Яков Иванов

Рождение ребёнка
1699

Дочь: Марфа Яковлева

Отец ребёнка: Яков Иванов

Рождение ребёнка
Около 1702

Сын: Федор Яковлев

Отец ребёнка: Яков Иванов

Рождение ребёнка
1704

Сын: Семен Яковлев

Отец ребёнка: Яков Иванов

Место жительства
1715
Нижневасильевское, Истра, Московская область
РГАДА 350-1-108
Смерть
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское, Россия (Дмитровский уезд, село Васильевское)
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