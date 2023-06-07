Татьяна Кузьмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1654
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1654
Отец: Кузьма
Рождение ребёнка
1687
Сын: Иван Яковлев
Отец ребёнка: Яков Иванов
Рождение ребёнка
1699
Дочь: Марфа Яковлева
Отец ребёнка: Яков Иванов
Рождение ребёнка
Около 1702
Сын: Федор Яковлев
Отец ребёнка: Яков Иванов
Рождение ребёнка
1704
Сын: Семен Яковлев
Отец ребёнка: Яков Иванов
Место жительства
1715
РГАДА 350-1-108
Смерть
Неизвестно
Нижневасильевское, Россия (Дмитровский уезд, село Васильевское)