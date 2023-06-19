Яков Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯков Иванов

Яков Иванов

Место рождения

Нижневасильевское, Истра, Московская область

Дата рождения

1649

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1649

Отец: Иван

Мать: не указана

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1687

Сын: Иван Яковлев

Мать ребёнка: Татьяна Кузьмина

Рождение ребёнка
1699

Дочь: Марфа Яковлева

Мать ребёнка: Татьяна Кузьмина

Рождение ребёнка
Около 1702

Сын: Федор Яковлев

Мать ребёнка: Татьяна Кузьмина

Рождение ребёнка
1704

Сын: Семен Яковлев

Мать ребёнка: Татьяна Кузьмина

Место жительства
1715
Нижневасильевское, Истра, Московская область
РГАДА 350-1-108
Смерть
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское, Россия (Дмитровский уезд, село Васильевское)