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Агафья Иванова
Агафья Иванова
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1726
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Иван Яковлев
1687 г.р.
Мать
Анна Михеева
1696 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец:
Иван Яковлев
Мать:
Анна Михеева
Смерть
Неизвестно
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