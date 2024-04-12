Фирс Антропов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1695
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1695
Отец: Антроп Петров
Рождение ребёнка
1711
Сын: Кондратий Фирсов
Мать ребёнка: Авдотья Савельева
Рождение ребёнка
1713
Дочь: Марья Фирсова
Мать ребёнка: Авдотья Савельева
Рождение ребёнка
Около 1726
Дочь: Устинья Фирсова
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
1731
Дочь: Акилина Фирсова
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
Около 1732
Сын: Степан Фирсов
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
Упоминание
1743
203-747-89
Место жительства
1748
РГАДА ф.350 оп.2 д.858ч.2 Ревизские Ижевского стана 1748
Место жительства
02.08.1762
350-2-863 Ревизские сказки Дмитровский Ижевского Васильевское 1763
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Савельева
Смерть
После 1763
Нижневасильевское, Россия (Дмитровский уезд, село Васильевское)