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Фирс Антропов

Место рождения

Нижневасильевское, Истра, Московская область

Дата рождения

Около 1695

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Отец

До 1673 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1696 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1695

Отец: Антроп Петров

Мать: не указана

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1711

Сын: Кондратий Фирсов

Мать ребёнка: Авдотья Савельева

Рождение ребёнка
1713

Дочь: Марья Фирсова

Мать ребёнка: Авдотья Савельева

Рождение ребёнка
Около 1726

Дочь: Устинья Фирсова

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1731

Дочь: Акилина Фирсова

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

Рождение ребёнка
Около 1732

Сын: Степан Фирсов

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Упоминание
1743
Нижневасильевское, Истра, Московская область
203-747-89
Место жительства
1748
Нижневасильевское, Истра, Московская область
РГАДА ф.350 оп.2 д.858ч.2 Ревизские Ижевского стана 1748
Место жительства
02.08.1762
Нижневасильевское, Истра, Московская область
350-2-863 Ревизские сказки Дмитровский Ижевского Васильевское 1763
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Савельева

Смерть
После 1763
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское, Россия (Дмитровский уезд, село Васильевское)
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