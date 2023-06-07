Антроп Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антроп Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1673

Дата смерти

До 1715

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1673

Отец: Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1689

Сын: Евсевий Антропов

Мать ребёнка: Мать Яков Антропов

Рождение ребёнка
Около 1695

Сын: Фирс Антропов

Мать ребёнка: не указана

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1700

Сын: Яков большой Антропов

Мать ребёнка: Мать Яков Антропов

Рождение ребёнка
1705

Сын: Яков Антропов меньшой

Мать ребёнка: Мать Яков Антропов

Рождение ребёнка
1708

Сын: Семен Антропов

Мать ребёнка: Мать Яков Антропов

Смерть
До 1715
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