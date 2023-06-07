Антроп Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1673
Дата смертиДо 1715
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1673
Отец: Петр
Рождение ребёнка
1689
Сын: Евсевий Антропов
Мать ребёнка: Мать Яков Антропов
Рождение ребёнка
Около 1695
Сын: Фирс Антропов
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1700
Мать ребёнка: Мать Яков Антропов
Рождение ребёнка
1705
Мать ребёнка: Мать Яков Антропов
Рождение ребёнка
1708
Сын: Семен Антропов
Мать ребёнка: Мать Яков Антропов
Смерть
До 1715