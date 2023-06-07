Мать Яков Антропов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мать Яков Антропов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1689

Сын: Евсевий Антропов

Отец ребёнка: Антроп Петров

Рождение ребёнка
1700

Сын: Яков большой Антропов

Отец ребёнка: Антроп Петров

Рождение ребёнка
1705

Сын: Яков Антропов меньшой

Отец ребёнка: Антроп Петров

Рождение ребёнка
1708

Сын: Семен Антропов

Отец ребёнка: Антроп Петров