Мать Яков Антропов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1689
Сын: Евсевий Антропов
Отец ребёнка: Антроп Петров
Рождение ребёнка
1700
Отец ребёнка: Антроп Петров
Рождение ребёнка
1705
Отец ребёнка: Антроп Петров
Рождение ребёнка
1708
Сын: Семен Антропов
Отец ребёнка: Антроп Петров