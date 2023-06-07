Яков Антропов меньшой
Место рожденияНе указано
Дата рождения1705
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705
Отец: Антроп Петров
Мать: Мать Яков Антропов
Рождение ребёнка
1726
Сын: Леон Яковлев
Мать ребёнка: Степанида Антипова
Рождение ребёнка
1731
Сын: Петр Яковлев
Мать ребёнка: Степанида Антипова
Рождение ребёнка
1739
Сын: Дмитрий Яковлев
Мать ребёнка: Степанида Антипова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Степанида Антипова
Смерть
Неизвестно