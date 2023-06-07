Яков Антропов меньшой — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яков Антропов меньшой

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1705

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705

Отец: Антроп Петров

Мать: Мать Яков Антропов

Рождение ребёнка
1726

Сын: Леон Яковлев

Мать ребёнка: Степанида Антипова

Рождение ребёнка
1731

Сын: Петр Яковлев

Мать ребёнка: Степанида Антипова

Рождение ребёнка
1739

Сын: Дмитрий Яковлев

Мать ребёнка: Степанида Антипова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанида Антипова

Смерть
Неизвестно
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