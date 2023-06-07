Степанида Антипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанида Антипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1705 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1726

Сын: Леон Яковлев

Отец ребёнка: Яков Антропов меньшой

Рождение ребёнка
1731

Сын: Петр Яковлев

Отец ребёнка: Яков Антропов меньшой

Рождение ребёнка
1739

Сын: Дмитрий Яковлев

Отец ребёнка: Яков Антропов меньшой

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Антропов меньшой

Смерть
Неизвестно
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