Степанида Антипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1726
Сын: Леон Яковлев
Отец ребёнка: Яков Антропов меньшой
Рождение ребёнка
1731
Сын: Петр Яковлев
Отец ребёнка: Яков Антропов меньшой
Рождение ребёнка
1739
Сын: Дмитрий Яковлев
Отец ребёнка: Яков Антропов меньшой
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно