Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Акилина Фирсова
Акилина Фирсова
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1731
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Фирс Антропов
Около 1695 г.р.
Мать
Евдокия Васильева
Около 1687 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец:
Фирс Антропов
Мать:
Евдокия Васильева
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь