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Кондратий Фирсов
Кондратий Фирсов
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1711
Дата смерти
По 1743
Пол
Мужской
Отец
Фирс Антропов
Около 1695 г.р.
Мать
Авдотья Савельева
1696 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711
Отец:
Фирс Антропов
Мать:
Авдотья Савельева
Смерть
По 1743
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