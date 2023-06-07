Кондратий Фирсов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКондратий Фирсов

Кондратий Фирсов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1711

Дата смерти

По 1743

Пол

Мужской

Отец

Около 1695 г.р.

Мать

1696 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711

Отец: Фирс Антропов

Мать: Авдотья Савельева

Смерть
По 1743
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close