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Марья Фирсова
Марья Фирсова
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1713
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Фирс Антропов
Около 1695 г.р.
Мать
Авдотья Савельева
1696 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец:
Фирс Антропов
Мать:
Авдотья Савельева
Смерть
Неизвестно
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