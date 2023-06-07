Марья Фирсова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Фирсова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1695 г.р.

Мать

1696 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: Фирс Антропов

Мать: Авдотья Савельева

Смерть
Неизвестно
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