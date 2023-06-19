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Степан Фирсов

Место рождения

Нижневасильевское, Истра, Московская область

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: Фирс Антропов

Мать: Евдокия Васильева

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Место жительства
1743
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | РГАДА ф.350 оп.2 д.858ч.2 Ревизские Ижевского стана 1748
Рождение ребёнка
1751

Сын: Спиридон Степанов

Мать ребёнка: Аксинья Иванова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Филипп Степанов

Мать ребёнка: Аксинья Иванова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Егор Степанов

Мать ребёнка: Аксинья Иванова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Демьян Степанов

Мать ребёнка: Аксинья Иванова

Рождение ребёнка
?.05.1762

Сын: Егор Степанов

Мать ребёнка: Аксинья Иванова

Место жительства
02.08.1762
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Дмитровский уезд, Ижевский стан, село Васильевское
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксинья Иванова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Дмитровский уезд, село Васильевское
Смерть
После 1762
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Дмитровский уезд, село Васильевское