Степан Фирсов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1732
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732
Отец: Фирс Антропов
Мать: Евдокия Васильева
Место жительства
1743
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | РГАДА ф.350 оп.2 д.858ч.2 Ревизские Ижевского стана 1748
Рождение ребёнка
1751
Сын: Спиридон Степанов
Мать ребёнка: Аксинья Иванова
Рождение ребёнка
1753
Сын: Филипп Степанов
Мать ребёнка: Аксинья Иванова
Рождение ребёнка
1755
Сын: Егор Степанов
Мать ребёнка: Аксинья Иванова
Рождение ребёнка
1759
Сын: Демьян Степанов
Мать ребёнка: Аксинья Иванова
Рождение ребёнка
?.05.1762
Сын: Егор Степанов
Мать ребёнка: Аксинья Иванова
Место жительства
02.08.1762
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Дмитровский уезд, Ижевский стан, село Васильевское
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксинья Иванова
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Дмитровский уезд, село Васильевское
Смерть
После 1762
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Дмитровский уезд, село Васильевское