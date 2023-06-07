Аксинья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксинья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1732 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1751

Сын: Спиридон Степанов

Отец ребёнка: Степан Фирсов

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Филипп Степанов

Отец ребёнка: Степан Фирсов

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Егор Степанов

Отец ребёнка: Степан Фирсов

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Демьян Степанов

Отец ребёнка: Степан Фирсов

Рождение ребёнка
?.05.1762

Сын: Егор Степанов

Отец ребёнка: Степан Фирсов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Фирсов

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Дмитровский уезд, село Васильевское
Смерть
Неизвестно
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