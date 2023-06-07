Аксинья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1751
Сын: Спиридон Степанов
Отец ребёнка: Степан Фирсов
Рождение ребёнка
1753
Сын: Филипп Степанов
Отец ребёнка: Степан Фирсов
Рождение ребёнка
1755
Сын: Егор Степанов
Отец ребёнка: Степан Фирсов
Рождение ребёнка
1759
Сын: Демьян Степанов
Отец ребёнка: Степан Фирсов
Рождение ребёнка
?.05.1762
Сын: Егор Степанов
Отец ребёнка: Степан Фирсов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Фирсов
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Дмитровский уезд, село Васильевское
Смерть
Неизвестно