Филипп Степанов
Место рождения
Дата рождения1753
Дата смерти1799
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Степан Фирсов
Мать: Аксинья Иванова
Рождение ребёнка
1791
Сын: Иван Филиппов
Мать ребёнка: Марфа Иванова
Рождение ребёнка
1795
Сын: Петр Филиппов
Мать ребёнка: Марфа Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Иванова
Смерть
1799
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)