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Филипп Степанов

Место рождения

Нижневасильевское, Истра, Московская область

Дата рождения

1753

Дата смерти

1799

Пол

Мужской

Отец

Около 1732 г.р.

Мать

1739 г.р.

Жена

1764 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Степан Фирсов

Мать: Аксинья Иванова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Иван Филиппов

Мать ребёнка: Марфа Иванова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Петр Филиппов

Мать ребёнка: Марфа Иванова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Иванова

Смерть
1799
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)