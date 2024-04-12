Егор Степанов
Место рождения
Дата рождения1755
Дата смертиПосле 1800
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Степан Фирсов
Мать: Аксинья Иванова
Рождение ребёнка
1785
Сын: Евсей Егоров
Мать ребёнка: Акилина Максимова
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Ксения Егорова
Мать ребёнка: Акилина Максимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Максимова
Смерть
После 1800
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)