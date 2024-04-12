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Егор Степанов

Место рождения

Нижневасильевское, Истра, Московская область

Дата рождения

1755

Дата смерти

После 1800

Пол

Мужской

Отец

Около 1732 г.р.

Мать

1739 г.р.

Жена

1748 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Степан Фирсов

Мать: Аксинья Иванова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Евсей Егоров

Мать ребёнка: Акилина Максимова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Ксения Егорова

Мать ребёнка: Акилина Максимова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Максимова

Смерть
После 1800
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
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