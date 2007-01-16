Щербина (Семенова) Тамара Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербина (Семенова) Тамара Владимировна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

14.06.1923

Дата смерти

16.01.2007

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

1899 г.р.

Муж

1911 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1923

Отец: Семенов Владимир Михайлович

Мать: Семенова Екатерина Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Москва, Б.Грузинская 21 (угол Курбатовского)
Образование
С 1941 по 1946
Москва, город федерального значения Москва
высшее | Москва, Моховая ул., МГУ им. Ломоносова
Бракосочетание
31.12.1945

Муж: Щербина Петр Назарович

Москва, город федерального значения Москва
г. Москва, ц. Иоана Предтечи на Пресне
Рождение ребёнка
11.09.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щербина Петр Назарович

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
юрист
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
16.01.2007
Москва, город федерального значения Москва
Покоронена после кремации на Ваганьковском кладбище, в могилу своих родных: Шкудовой (Семеновой) Антонины Михайловны (тетя) и Гудковой Агриппины Петровны (двоюродная бабушка).