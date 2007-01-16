Щербина (Семенова) Тамара Владимировна
Место рождения
Дата рождения14.06.1923
Дата смерти16.01.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1923
Москва, Б.Грузинская 21 (угол Курбатовского)
Образование
С 1941 по 1946
высшее | Москва, Моховая ул., МГУ им. Ломоносова
Бракосочетание
31.12.1945
г. Москва, ц. Иоана Предтечи на Пресне
Рождение ребёнка
11.09.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Щербина Петр Назарович
Работа или профессия
Неизвестно
юрист
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.01.2007
Покоронена после кремации на Ваганьковском кладбище, в могилу своих родных: Шкудовой (Семеновой) Антонины Михайловны (тетя) и Гудковой Агриппины Петровны (двоюродная бабушка).