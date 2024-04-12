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Щербина Петр Назарович

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Место рождения

Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

08.07.1911

Дата смерти

19.10.1991

Пол

Мужской

Отец

1864 г.р.

Мать

1869 г.р.

Жена

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1911

Отец: Щербина Назар Кононович

Мать: Щербина Наталья Ивановна

Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Архив Приморско-Ахтарска | Метрическая книга о бракосочетавшихся поселка Ахтарского Кубанской области
Военная награда
23.09.1944
Москва, город федерального значения Москва
Медаль «За оборону Москвы» | Москва, Воинская часть з-д 150 НКАП | https://pamyat-naroda.ru/
Военная награда
19.05.1945
Москва, город федерального значения Москва
Медаль «За оборону Кавказа» . Архив: ЦАМО Фонд: 135 Опись: 12761 Ед.хранения: 747 № записи: 1530686793 | Москва, Центральная научно-экспериментальная база ВВС КА | https://pamyat-naroda.ru/
Бракосочетание
31.12.1945

Жена: Щербина Тамара Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
г. Москва, ц. Иоана Предтечи на Пресне
Рождение ребёнка
11.09.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щербина Тамара Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
авиационный инженер-конструктор
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
19.10.1991
Москва, город федерального значения Москва
Похоронен на Ваганьковском кладбище.
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Москва, Ваганьковское кладбище, уч.10
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