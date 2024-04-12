Щербина Петр Назарович
Место рождения
Дата рождения08.07.1911
Дата смерти19.10.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1911
Отец: Щербина Назар Кононович
Мать: Щербина Наталья Ивановна
Архив Приморско-Ахтарска | Метрическая книга о бракосочетавшихся поселка Ахтарского Кубанской области
Военная награда
23.09.1944
Медаль «За оборону Москвы» | Москва, Воинская часть з-д 150 НКАП | https://pamyat-naroda.ru/
Военная награда
19.05.1945
Медаль «За оборону Кавказа» . Архив: ЦАМО Фонд: 135 Опись: 12761 Ед.хранения: 747 № записи: 1530686793 | Москва, Центральная научно-экспериментальная база ВВС КА | https://pamyat-naroda.ru/
Бракосочетание
31.12.1945
г. Москва, ц. Иоана Предтечи на Пресне
Рождение ребёнка
11.09.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Щербина Тамара Владимировна
Работа или профессия
Неизвестно
авиационный инженер-конструктор
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.10.1991
Похоронен на Ваганьковском кладбище.
Похороны
Неизвестно
Москва, Ваганьковское кладбище, уч.10