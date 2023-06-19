Щербина Назар Кононович
Место рождения
Дата рождения26.10.1864
Дата смерти05.04.1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1864
Отец: Щербина Конон Яковлев
Мать: Матрона Лукина
Архив Приморско-Ахтарска | Метрическая книга о бракосочетавшихся поселка Ахтарского Кубанской области
Место жительства
1885
Белоцерковцы, Пирятинский район, Полтавская область, Украина | ф.830, оп. 2, д. 2 (1882-1914 | Посемейные списик козаков села Белоцерковцы (1882 - 1914 г.г.)
Бракосочетание
23.10.1888
Жена: Щербина Наталья Ивановна
Николаевский молельный дом | Приморско-Ахтарск, ул. Набережная (Кубанская обл., ст. Ахтарская)
Рождение ребёнка
04.11.1889
Мать ребёнка: Щербина Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
24.10.1891
Сын: Щербина Дмитрий Назарович
Мать ребёнка: Щербина Наталья Ивановна
Крестные: мещанин Головатый и Ейская мещанка Феодосия Степанова Калугина | Приморско-Ахтарск, ул. Набережная (Кубанская обл., ст. Ахтарская)
Рождение ребёнка
13.02.1894
Мать ребёнка: Щербина Наталья Ивановна
(крещен 14 февраля) 1894 года, крестными родителями его были Ростовский мещанин Фёдор Кондратьев Головатый и казачка станицы Новонижестебловской Глафира Порфирьева Нечипаевская; | Приморско-Ахтарск, у... Показать все
Рождение ребёнка
04.02.1896
Сын: Щербина Георгий Назарович
Мать ребёнка: Щербина Наталья Ивановна
4 февраля (крещен 5 февраля крещен в Николаевском молитвенном доме хутора Ахтарского) 1896 года, восприемниками при крещении были тот же Ростовский мещанин Фёдор Кондратов Головатый и Ейская мещанка Ф... Показать все
Рождение ребёнка
29.04.1898
Сын: Щербина Николай Назарович
Мать ребёнка: Щербина Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
21.07.1901
Сын: Щербина Пантелеймон Назарович
Мать ребёнка: Щербина Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Щербина Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
17.04.1906
Сын: Щербина Василий Назарович
Мать ребёнка: Щербина Наталья Ивановна
(крещен 18 апреля в Николаевской церкви станицы Ахтарская, восприемниками были Ейский мещанин Игнат Михеев Прокопенко и казачка сей станицы Агафья Павловна Чумакова) 1906 года, умерший «от катара» 30 ... Показать все
Рождение ребёнка
1909
Сын: Щербина Владимир Назарович
Мать ребёнка: Щербина Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
08.07.1911
Мать ребёнка: Щербина Наталья Ивановна
Архив Приморско-Ахтарска | Метрическая книга о бракосочетавшихся поселка Ахтарского Кубанской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербина Григорий Назарович
Мать ребёнка: Щербина Наталья Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
учитель
Место жительства
Неизвестно
Екатеринодар
Смерть
05.04.1920
Причина смерти: от тифа