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Щербина Назар Кононович

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Место рождения

Белоцерковцы, Полтавська область

Дата рождения

26.10.1864

Дата смерти

05.04.1920

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1864

Отец: Щербина Конон Яковлев

Мать: Матрона Лукина

Белоцерковцы, Полтавська область
Архив Приморско-Ахтарска | Метрическая книга о бракосочетавшихся поселка Ахтарского Кубанской области
Место жительства
1885
Белоцерковцы, Полтавська область
Белоцерковцы, Пирятинский район, Полтавская область, Украина | ф.830, оп. 2, д. 2 (1882-1914 | Посемейные списик козаков села Белоцерковцы (1882 - 1914 г.г.)
Бракосочетание
23.10.1888

Жена: Щербина Наталья Ивановна

Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Николаевский молельный дом | Приморско-Ахтарск, ул. Набережная (Кубанская обл., ст. Ахтарская)
Рождение ребёнка
04.11.1889

Сын: Щербина Михаил Назарович

Мать ребёнка: Щербина Наталья Ивановна

Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
24.10.1891

Сын: Щербина Дмитрий Назарович

Мать ребёнка: Щербина Наталья Ивановна

Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Крестные: мещанин Головатый и Ейская мещанка Феодосия Степанова Калугина | Приморско-Ахтарск, ул. Набережная (Кубанская обл., ст. Ахтарская)
Рождение ребёнка
13.02.1894

Сын: Щербина Федор Назарович

Мать ребёнка: Щербина Наталья Ивановна

Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
(крещен 14 февраля) 1894 года, крестными родителями его были Ростовский мещанин Фёдор Кондратьев Головатый и казачка станицы Новонижестебловской Глафира Порфирьева Нечипаевская; | Приморско-Ахтарск, у... Показать все
Рождение ребёнка
04.02.1896

Сын: Щербина Георгий Назарович

Мать ребёнка: Щербина Наталья Ивановна

Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
4 февраля (крещен 5 февраля крещен в Николаевском молитвенном доме хутора Ахтарского) 1896 года, восприемниками при крещении были тот же Ростовский мещанин Фёдор Кондратов Головатый и Ейская мещанка Ф... Показать все
Рождение ребёнка
29.04.1898

Сын: Щербина Николай Назарович

Мать ребёнка: Щербина Наталья Ивановна

Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
21.07.1901

Сын: Щербина Пантелеймон Назарович

Мать ребёнка: Щербина Наталья Ивановна

Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1903

Сын: Щербина Иван Назарович

Мать ребёнка: Щербина Наталья Ивановна

Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
17.04.1906

Сын: Щербина Василий Назарович

Мать ребёнка: Щербина Наталья Ивановна

Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
(крещен 18 апреля в Николаевской церкви станицы Ахтарская, восприемниками были Ейский мещанин Игнат Михеев Прокопенко и казачка сей станицы Агафья Павловна Чумакова) 1906 года, умерший «от катара» 30 ... Показать все
Рождение ребёнка
1909

Сын: Щербина Владимир Назарович

Мать ребёнка: Щербина Наталья Ивановна

Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
08.07.1911

Сын: Щербина Петр Назарович

Мать ребёнка: Щербина Наталья Ивановна

Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Архив Приморско-Ахтарска | Метрическая книга о бракосочетавшихся поселка Ахтарского Кубанской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербина Григорий Назарович

Мать ребёнка: Щербина Наталья Ивановна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Работа или профессия
Неизвестно
учитель
Место жительства
Неизвестно
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Екатеринодар
Смерть
05.04.1920
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Причина смерти: от тифа