Щербина (Долженко) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербина (Долженко) Наталья Ивановна

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Место рождения

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

27.08.1869

Дата смерти

07.10.1961

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
27.08.1869
Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Первой церковью , построенной в городе, стала Старо-Покровская церковь . Расположена она была на Покровской площади по ул.Греческой (совр. Калинина 73/4, между ул. Свердлова - Таганрогской и ул. По... Показать все
Рождение
27.08.1869

Отец: Долженко Иван Андреевич

Мать: Долженко Ирина Ефимиева

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Сейчас ул. Октябрьская д. 140-144ГАКК Ф. 249 оп.1 д.1940 Долженко Тихон Иванов - дом по Торговой 20 | Краснодарский край, г. Ейск, ул. Октябрьская 144 (Торговая 20) | Метрическая книга Покровской... Показать все
Бракосочетание
23.10.1888

Муж: Щербина Назар Кононович

Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Николаевский молельный дом | Приморско-Ахтарск, ул. Набережная (Кубанская обл., ст. Ахтарская)
Рождение ребёнка
04.11.1889

Сын: Щербина Михаил Назарович

Отец ребёнка: Щербина Назар Кононович

Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
24.10.1891

Сын: Щербина Дмитрий Назарович

Отец ребёнка: Щербина Назар Кононович

Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Крестные: мещанин Головатый и Ейская мещанка Феодосия Степанова Калугина | Приморско-Ахтарск, ул. Набережная (Кубанская обл., ст. Ахтарская)
Рождение ребёнка
13.02.1894

Сын: Щербина Федор Назарович

Отец ребёнка: Щербина Назар Кононович

Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
(крещен 14 февраля) 1894 года, крестными родителями его были Ростовский мещанин Фёдор Кондратьев Головатый и казачка станицы Новонижестебловской Глафира Порфирьева Нечипаевская; | Приморско-Ахтарск, у... Показать все
Рождение ребёнка
04.02.1896

Сын: Щербина Георгий Назарович

Отец ребёнка: Щербина Назар Кононович

Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
4 февраля (крещен 5 февраля крещен в Николаевском молитвенном доме хутора Ахтарского) 1896 года, восприемниками при крещении были тот же Ростовский мещанин Фёдор Кондратов Головатый и Ейская мещанка Ф... Показать все
Рождение ребёнка
29.04.1898

Сын: Щербина Николай Назарович

Отец ребёнка: Щербина Назар Кононович

Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
21.07.1901

Сын: Щербина Пантелеймон Назарович

Отец ребёнка: Щербина Назар Кононович

Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1903

Сын: Щербина Иван Назарович

Отец ребёнка: Щербина Назар Кононович

Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
17.04.1906

Сын: Щербина Василий Назарович

Отец ребёнка: Щербина Назар Кононович

Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
(крещен 18 апреля в Николаевской церкви станицы Ахтарская, восприемниками были Ейский мещанин Игнат Михеев Прокопенко и казачка сей станицы Агафья Павловна Чумакова) 1906 года, умерший «от катара» 30 ... Показать все
Рождение ребёнка
1909

Сын: Щербина Владимир Назарович

Отец ребёнка: Щербина Назар Кононович

Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
08.07.1911

Сын: Щербина Петр Назарович

Отец ребёнка: Щербина Назар Кононович

Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Архив Приморско-Ахтарска | Метрическая книга о бракосочетавшихся поселка Ахтарского Кубанской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербина Григорий Назарович

Отец ребёнка: Щербина Назар Кононович

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Смерть
07.10.1961
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
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