Щербина (Долженко) Наталья Ивановна
Место рождения
Дата рождения27.08.1869
Дата смерти07.10.1961
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
27.08.1869
Первой церковью , построенной в городе, стала Старо-Покровская церковь . Расположена она была на Покровской площади по ул.Греческой (совр. Калинина 73/4, между ул. Свердлова - Таганрогской и ул. По... Показать все
Рождение
27.08.1869
Отец: Долженко Иван Андреевич
Мать: Долженко Ирина Ефимиева
Сейчас ул. Октябрьская д. 140-144ГАКК Ф. 249 оп.1 д.1940 Долженко Тихон Иванов - дом по Торговой 20 | Краснодарский край, г. Ейск, ул. Октябрьская 144 (Торговая 20) | Метрическая книга Покровской... Показать все
Бракосочетание
23.10.1888
Николаевский молельный дом | Приморско-Ахтарск, ул. Набережная (Кубанская обл., ст. Ахтарская)
Рождение ребёнка
04.11.1889
Отец ребёнка: Щербина Назар Кононович
Рождение ребёнка
24.10.1891
Сын: Щербина Дмитрий Назарович
Отец ребёнка: Щербина Назар Кононович
Крестные: мещанин Головатый и Ейская мещанка Феодосия Степанова Калугина | Приморско-Ахтарск, ул. Набережная (Кубанская обл., ст. Ахтарская)
Рождение ребёнка
13.02.1894
Отец ребёнка: Щербина Назар Кононович
(крещен 14 февраля) 1894 года, крестными родителями его были Ростовский мещанин Фёдор Кондратьев Головатый и казачка станицы Новонижестебловской Глафира Порфирьева Нечипаевская; | Приморско-Ахтарск, у... Показать все
Рождение ребёнка
04.02.1896
Сын: Щербина Георгий Назарович
Отец ребёнка: Щербина Назар Кононович
4 февраля (крещен 5 февраля крещен в Николаевском молитвенном доме хутора Ахтарского) 1896 года, восприемниками при крещении были тот же Ростовский мещанин Фёдор Кондратов Головатый и Ейская мещанка Ф... Показать все
Рождение ребёнка
29.04.1898
Сын: Щербина Николай Назарович
Отец ребёнка: Щербина Назар Кононович
Рождение ребёнка
21.07.1901
Сын: Щербина Пантелеймон Назарович
Отец ребёнка: Щербина Назар Кононович
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Щербина Назар Кононович
Рождение ребёнка
17.04.1906
Сын: Щербина Василий Назарович
Отец ребёнка: Щербина Назар Кононович
(крещен 18 апреля в Николаевской церкви станицы Ахтарская, восприемниками были Ейский мещанин Игнат Михеев Прокопенко и казачка сей станицы Агафья Павловна Чумакова) 1906 года, умерший «от катара» 30 ... Показать все
Рождение ребёнка
1909
Сын: Щербина Владимир Назарович
Отец ребёнка: Щербина Назар Кононович
Рождение ребёнка
08.07.1911
Отец ребёнка: Щербина Назар Кононович
Архив Приморско-Ахтарска | Метрическая книга о бракосочетавшихся поселка Ахтарского Кубанской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербина Григорий Назарович
Отец ребёнка: Щербина Назар Кононович
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.10.1961