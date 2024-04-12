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Щербина Федор Назарович

Место рождения

Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

13.02.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1894

Отец: Щербина Назар Кононович

Мать: Щербина Наталья Ивановна

Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
(крещен 14 февраля) 1894 года, крестными родителями его были Ростовский мещанин Фёдор Кондратьев Головатый и казачка станицы Новонижестебловской Глафира Порфирьева Нечипаевская; | Приморско-Ахтарск, у... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Смерть
Неизвестно
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