Щербина Федор Назарович
Место рождения
Дата рождения13.02.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1894
Отец: Щербина Назар Кононович
Мать: Щербина Наталья Ивановна
(крещен 14 февраля) 1894 года, крестными родителями его были Ростовский мещанин Фёдор Кондратьев Головатый и казачка станицы Новонижестебловской Глафира Порфирьева Нечипаевская; | Приморско-Ахтарск, у... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Смерть
Неизвестно