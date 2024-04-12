Щербина Пантелеймон Назарович
Место рождения
Дата рождения21.07.1901
Дата смерти02.07.1902
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1901
Отец: Щербина Назар Кононович
Мать: Щербина Наталья Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
младенец
Место жительства
Неизвестно
Приморско-Ахтарск, ул. Набережная (Кубанская обл., ст. Ахтарская)
Смерть
02.07.1902
Приморско-Ахтарск, ул. Набережная (Кубанская обл., ст. Ахтарская)