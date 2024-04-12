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Щербина Пантелеймон Назарович

Место рождения

Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

21.07.1901

Дата смерти

02.07.1902

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1901

Отец: Щербина Назар Кононович

Мать: Щербина Наталья Ивановна

Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Работа или профессия
Неизвестно
младенец
Место жительства
Неизвестно
Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Приморско-Ахтарск, ул. Набережная (Кубанская обл., ст. Ахтарская)
Смерть
02.07.1902
Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Приморско-Ахтарск, ул. Набережная (Кубанская обл., ст. Ахтарская)
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