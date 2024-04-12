Щербина Михаил Назарович
Место рождения
Дата рождения04.11.1889
Дата смерти1920
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1889
Отец: Щербина Назар Кононович
Мать: Щербина Наталья Ивановна
Крещение
05.11.1889
Godparents:Екатеринодарский мещанин Иван Кононов Щербина и Ейская мещанка Феодосия Степанова Калугина
Место жительства
Неизвестно
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Екатеринодар
Смерть
1920