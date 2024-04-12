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Щербина Михаил Назарович

Место рождения

Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

04.11.1889

Дата смерти

1920

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1889

Отец: Щербина Назар Кононович

Мать: Щербина Наталья Ивановна

Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Крещение
05.11.1889
Godparents:Екатеринодарский мещанин Иван Кононов Щербина и Ейская мещанка Феодосия Степанова Калугина
Место жительства
Неизвестно
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Екатеринодар
Смерть
1920
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