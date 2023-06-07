Долженко Ирина Ефимиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 12.10.1879
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ефим
Бракосочетание
Между ?.07.1867 и ?.11.1868
Рождение ребёнка
16.04.1868
Сын: Долженко Александр Иванов
Отец ребёнка: Долженко Иван Андреевич
Рождение ребёнка
27.08.1869
Дочь: Щербина Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Долженко Иван Андреевич
Сейчас ул. Октябрьская д. 140-144ГАКК Ф. 249 оп.1 д.1940 Долженко Тихон Иванов - дом по Торговой 20 | Краснодарский край, г. Ейск, ул. Октябрьская 144 (Торговая 20) | Метрическая книга Покровской... Показать все
Рождение ребёнка
14.07.1873
Отец ребёнка: Долженко Иван Андреевич
Рождение ребёнка
21.07.1876
Сын: Долженко Макарий Иванович
Отец ребёнка: Долженко Иван Андреевич
Рождение ребёнка
12.10.1879
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Долженко Иван Андреевич
Смерть
После 12.10.1879
Ейск, ул. Октябрьская 142 (Торговая 20)