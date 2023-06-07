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Долженко Ирина Ефимиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 12.10.1879

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ефим

Мать: не указана

Бракосочетание
Между ?.07.1867 и ?.11.1868

Муж: Долженко Иван Андреевич

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
16.04.1868

Сын: Долженко Александр Иванов

Отец ребёнка: Долженко Иван Андреевич

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
27.08.1869

Дочь: Щербина Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Долженко Иван Андреевич

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Сейчас ул. Октябрьская д. 140-144ГАКК Ф. 249 оп.1 д.1940 Долженко Тихон Иванов - дом по Торговой 20 | Краснодарский край, г. Ейск, ул. Октябрьская 144 (Торговая 20) | Метрическая книга Покровской... Показать все
Рождение ребёнка
14.07.1873

Сын: Долженко Василий Иванов

Отец ребёнка: Долженко Иван Андреевич

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
21.07.1876

Сын: Долженко Макарий Иванович

Отец ребёнка: Долженко Иван Андреевич

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
12.10.1879

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Долженко Иван Андреевич

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
После 12.10.1879
Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Ейск, ул. Октябрьская 142 (Торговая 20)
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