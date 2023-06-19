(Исавенко (Долженко)) Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Исавенко (Долженко)) Пелагея Ивановна

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Место рождения

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

12.10.1879

Дата смерти

25.04.1942

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1879

Отец: Долженко Иван Андреевич

Мать: Долженко Ирина Ефимиева

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
25.01.1898

Муж: Исавенко Ефрем Анастасиевич

Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Приморско-Ахтарск, ул. Набережная 23 (Кубанская обл., ст. Ахтарская)
Рождение ребёнка
24.02.1903

Сын: Исавенко Николай Ефремович

Отец ребёнка: Исавенко Ефрем Анастасиевич

Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
25.05.1905

Сын: Исавенко Иван Ефремович

Отец ребёнка: Исавенко Ефрем Анастасиевич

Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
01.02.1912

Дочь: Анна Ефремовна

Отец ребёнка: Исавенко Ефрем Анастасиевич

Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
28.03.1914

Сын: Исавенко Кирилл Ефремович

Отец ребёнка: Исавенко Ефрем Анастасиевич

Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Место жительства
Неизвестно
Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Крещение
Неизвестно
Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Godparents:Воспреемники: мещанин Филипп Семенов Белостоцкий и солдатская жена Харитина Саввина Федорова. | Покровская церковь г. Ейск
Смерть
25.04.1942
Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Приморско-Ахтарск, ул. Набережная 23 (Кубанская обл., ст. Ахтарская)