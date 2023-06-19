(Исавенко (Долженко)) Пелагея Ивановна
Место рождения
Дата рождения12.10.1879
Дата смерти25.04.1942
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1879
Отец: Долженко Иван Андреевич
Мать: Долженко Ирина Ефимиева
Бракосочетание
25.01.1898
Приморско-Ахтарск, ул. Набережная 23 (Кубанская обл., ст. Ахтарская)
Рождение ребёнка
24.02.1903
Сын: Исавенко Николай Ефремович
Отец ребёнка: Исавенко Ефрем Анастасиевич
Рождение ребёнка
25.05.1905
Отец ребёнка: Исавенко Ефрем Анастасиевич
Рождение ребёнка
01.02.1912
Дочь: Анна Ефремовна
Отец ребёнка: Исавенко Ефрем Анастасиевич
Рождение ребёнка
28.03.1914
Сын: Исавенко Кирилл Ефремович
Отец ребёнка: Исавенко Ефрем Анастасиевич
Место жительства
Неизвестно
Крещение
Неизвестно
Godparents:Воспреемники: мещанин Филипп Семенов Белостоцкий и солдатская жена Харитина Саввина Федорова. | Покровская церковь г. Ейск
Смерть
25.04.1942
Приморско-Ахтарск, ул. Набережная 23 (Кубанская обл., ст. Ахтарская)