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Долженко Иван Андреевич

Место рождения

Белая Глина, Белоглинский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1842

Дата смерти

После 1888

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Долженко Андрей Тихонов

Мать: Долженко Анна Федорова

Белая Глина, Белоглинский муниципальный район, Краснодарский край
Работа или профессия
С 1849
Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Ейский мещанин и сын купца 3 гильдии
Место жительства
1851
Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
ГАКК 252-1-1288
Рождение ребёнка
27.02.1865

Сын: Долженко Василий Иванович

Мать ребёнка: Долженко Евдокия Петрова

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
15.05.1866

Сын: Долженко Федот Иванович

Мать ребёнка: Долженко Евдокия Петрова

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Между ?.07.1867 и ?.11.1868

Жена: Долженко Ирина Ефимиева

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
16.04.1868

Сын: Долженко Александр Иванов

Мать ребёнка: Долженко Ирина Ефимиева

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
27.08.1869

Дочь: Щербина Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Долженко Ирина Ефимиева

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Сейчас ул. Октябрьская д. 140-144ГАКК Ф. 249 оп.1 д.1940 Долженко Тихон Иванов - дом по Торговой 20 | Краснодарский край, г. Ейск, ул. Октябрьская 144 (Торговая 20) | Метрическая книга Покровской... Показать все
Рождение ребёнка
14.07.1873

Сын: Долженко Василий Иванов

Мать ребёнка: Долженко Ирина Ефимиева

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
21.07.1876

Сын: Долженко Макарий Иванович

Мать ребёнка: Долженко Ирина Ефимиева

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
12.10.1879

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Долженко Ирина Ефимиева

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долженко Евдокия Петрова

Место жительства
Неизвестно
Шитьково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Октябрьская 140-144 (Торговая 20)
Смерть
После 1888
Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
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