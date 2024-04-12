Долженко Иван Андреевич
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиПосле 1888
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Долженко Андрей Тихонов
Мать: Долженко Анна Федорова
Работа или профессия
С 1849
Ейский мещанин и сын купца 3 гильдии
Место жительства
1851
ГАКК 252-1-1288
Рождение ребёнка
27.02.1865
Сын: Долженко Василий Иванович
Мать ребёнка: Долженко Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
15.05.1866
Мать ребёнка: Долженко Евдокия Петрова
Бракосочетание
Между ?.07.1867 и ?.11.1868
Жена: Долженко Ирина Ефимиева
Рождение ребёнка
16.04.1868
Сын: Долженко Александр Иванов
Мать ребёнка: Долженко Ирина Ефимиева
Рождение ребёнка
27.08.1869
Дочь: Щербина Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Долженко Ирина Ефимиева
Сейчас ул. Октябрьская д. 140-144ГАКК Ф. 249 оп.1 д.1940 Долженко Тихон Иванов - дом по Торговой 20 | Краснодарский край, г. Ейск, ул. Октябрьская 144 (Торговая 20) | Метрическая книга Покровской... Показать все
Рождение ребёнка
14.07.1873
Мать ребёнка: Долженко Ирина Ефимиева
Рождение ребёнка
21.07.1876
Сын: Долженко Макарий Иванович
Мать ребёнка: Долженко Ирина Ефимиева
Рождение ребёнка
12.10.1879
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Долженко Ирина Ефимиева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Долженко Евдокия Петрова
Место жительства
Неизвестно
Шитьково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Октябрьская 140-144 (Торговая 20)
Смерть
После 1888