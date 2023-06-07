Долженко Анна Федорова
Место рожденияКурская область (губерния)
Дата рождения1817
Дата смертиПосле 1851
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Курская область (губерния)
Бракосочетание
До 1836
Рождение ребёнка
Около 1841
Отец ребёнка: Долженко Андрей Тихонов
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Долженко Андрей Тихонов
Рождение ребёнка
1844
Сын: Долженко Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Долженко Андрей Тихонов
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Ксения (Аксинья) Андреева
Отец ребёнка: Долженко Андрей Тихонов
Смерть
После 1851
Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край