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Долженко Анна Федорова

Место рождения

Курская область (губерния)

Дата рождения

1817

Дата смерти

После 1851

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Курская область (губерния)
Бракосочетание
До 1836

Муж: Долженко Андрей Тихонов

Белая Глина, Белоглинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Долженко Тимофей Андреев

Отец ребёнка: Долженко Андрей Тихонов

Белая Глина, Белоглинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1842

Сын: Долженко Иван Андреевич

Отец ребёнка: Долженко Андрей Тихонов

Белая Глина, Белоглинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1844

Сын: Долженко Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Долженко Андрей Тихонов

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Ксения (Аксинья) Андреева

Отец ребёнка: Долженко Андрей Тихонов

Смерть
После 1851
Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
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