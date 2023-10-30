Долженко Андрей Тихонов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1812
Дата смертиПосле 1851
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812
Отец: Долженков Тихон Иванович
Мать: Долженко Домника
Место жительства
1834
Курская область, д. Малая Долженкова (Свиридова)
Бракосочетание
До 1836
Жена: Долженко Анна Федорова
Рождение ребёнка
Около 1841
Мать ребёнка: Долженко Анна Федорова
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Долженко Анна Федорова
Рождение ребёнка
1844
Сын: Долженко Алексей Андреевич
Мать ребёнка: Долженко Анна Федорова
Упоминание
1845
ГАСК 135-3-1034 ИР Белой Глины 1845
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Ксения (Аксинья) Андреева
Мать ребёнка: Долженко Анна Федорова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1851
Ейск, ул. Октябрьская 142 (Торговая 20)