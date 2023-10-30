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Долженко Андрей Тихонов

Место рождения

1-я Малая Долженкова, Октябрьский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

После 1851

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: Долженков Тихон Иванович

Мать: Долженко Домника

1-я Малая Долженкова, Октябрьский муниципальный район, Курская область
Место жительства
1834
1-я Малая Долженкова, Октябрьский муниципальный район, Курская область
Курская область, д. Малая Долженкова (Свиридова)
Бракосочетание
До 1836

Жена: Долженко Анна Федорова

Белая Глина, Белоглинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Долженко Тимофей Андреев

Мать ребёнка: Долженко Анна Федорова

Белая Глина, Белоглинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1842

Сын: Долженко Иван Андреевич

Мать ребёнка: Долженко Анна Федорова

Белая Глина, Белоглинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1844

Сын: Долженко Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Долженко Анна Федорова

Упоминание
1845
Белая Глина, Белоглинский муниципальный район, Краснодарский край
ГАСК 135-3-1034 ИР Белой Глины 1845
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Ксения (Аксинья) Андреева

Мать ребёнка: Долженко Анна Федорова

Место жительства
Неизвестно
Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
После 1851
Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Ейск, ул. Октябрьская 142 (Торговая 20)
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