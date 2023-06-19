Долженко Домника
Место рожденияКурская область (губерния)
Дата рождения1777
Дата смертиМежду 1846 и 1849
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1774
Отец ребёнка: Долженков Тихон Иванович
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Курская область (губерния)
Рождение ребёнка
Около 1812
Отец ребёнка: Долженков Тихон Иванович
Рождение ребёнка
Около 1817
Отец ребёнка: Долженков Тихон Иванович
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Долженков Тихон Иванович
Большое Гостево, Октябрьский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Долженков Николай Тихонов
Отец ребёнка: Долженков Тихон Иванович
Смерть
Между 1846 и 1849
Белая Глина, Белоглинский муниципальный район, Краснодарский край