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Долженко Домника

Место рождения

Курская область (губерния)

Дата рождения

1777

Дата смерти

Между 1846 и 1849

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Долженко Николай Тихонов

Отец ребёнка: Долженков Тихон Иванович

1-я Малая Долженкова, Октябрьский муниципальный район, Курская область
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Курская область (губерния)
Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Долженко Андрей Тихонов

Отец ребёнка: Долженков Тихон Иванович

1-я Малая Долженкова, Октябрьский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Долженко Фрол Тихонов

Отец ребёнка: Долженков Тихон Иванович

Рождение ребёнка
1822

Сын: Долженко Алексей Тихонов

Отец ребёнка: Долженков Тихон Иванович

Большое Гостево, Октябрьский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Долженков Николай Тихонов

Отец ребёнка: Долженков Тихон Иванович

Смерть
Между 1846 и 1849
Белая Глина, Белоглинский муниципальный район, Краснодарский край