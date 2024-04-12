Долженков Тихон Иванович
Место рожденияКурская область (губерния)
Дата рожденияОколо 1785
Дата смертиПосле 25.07.1851
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1774
Мать ребёнка: Долженко Домника
Рождение
Около 1785
Отец: Долженков Иван Фомин
Мать: ?
Курская область (губерния)
Рождение ребёнка
Около 1812
Мать ребёнка: Долженко Домника
Рождение ребёнка
Около 1817
Мать ребёнка: Долженко Домника
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Долженко Домника
Большое Гостево, Октябрьский муниципальный район, Курская область
Место жительства
1833
https://yandex.ru/maps/-/CZwsIXJI | http://www.okorneva.ru/naselennyie-punktyi-stavropolskoy-gubernii-i-kubanskoy-oblasti/belaya-glina-selo-medvejenskiy-uezd http://bpdb.ucoz.ru/load/belaja_glina/isto... Показать все
Место жительства
1834
Курская область, д. Малая Долженкова (Свиридова)
Упоминание
1845
ГАСК 135-3-1034 ИР Белой Глины 1845
Место жительства
14.12.1848
из Ставропольской губ. с. Белая Глина в г. Ейск | Официальное открытие города состоялось в августе 1848 г. В первом списке жителей нового города числилось 19 фамилий: переселенцев из Курской, Ставропо... Показать все
Место жительства
06.05.1849
Место жительства
?.04.1851
ГАКК 252-1-1288
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Долженков Николай Тихонов
Мать ребёнка: Долженко Домника
Смерть
После 25.07.1851
ГАКК 252-1-1288