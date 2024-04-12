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Долженков Тихон Иванович

Место рождения

Курская область (губерния)

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

После 25.07.1851

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Долженко Николай Тихонов

Мать ребёнка: Долженко Домника

1-я Малая Долженкова, Октябрьский муниципальный район, Курская область
Рождение
Около 1785

Отец: Долженков Иван Фомин

Мать: ?

Курская область (губерния)
Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Долженко Андрей Тихонов

Мать ребёнка: Долженко Домника

1-я Малая Долженкова, Октябрьский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Долженко Фрол Тихонов

Мать ребёнка: Долженко Домника

Рождение ребёнка
1822

Сын: Долженко Алексей Тихонов

Мать ребёнка: Долженко Домника

Большое Гостево, Октябрьский муниципальный район, Курская область
Место жительства
1833
Белая Глина, Белоглинский муниципальный район, Краснодарский край
https://yandex.ru/maps/-/CZwsIXJI | http://www.okorneva.ru/naselennyie-punktyi-stavropolskoy-gubernii-i-kubanskoy-oblasti/belaya-glina-selo-medvejenskiy-uezd http://bpdb.ucoz.ru/load/belaja_glina/isto... Показать все
Место жительства
1834
1-я Малая Долженкова, Октябрьский муниципальный район, Курская область
Курская область, д. Малая Долженкова (Свиридова)
Упоминание
1845
Белая Глина, Белоглинский муниципальный район, Краснодарский край
ГАСК 135-3-1034 ИР Белой Глины 1845
Место жительства
14.12.1848
Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
из Ставропольской губ. с. Белая Глина в г. Ейск | Официальное открытие города состоялось в августе 1848 г. В первом списке жителей нового города числилось 19 фамилий: переселенцев из Курской, Ставропо... Показать все
Место жительства
06.05.1849
Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Место жительства
?.04.1851
Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
ГАКК 252-1-1288
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Долженков Николай Тихонов

Мать ребёнка: Долженко Домника

Смерть
После 25.07.1851
Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
ГАКК 252-1-1288
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