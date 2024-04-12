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Долженко Николай Тихонов

Место рождения

1-я Малая Долженкова, Октябрьский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

16.12.1865

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: Долженков Тихон Иванович

Мать: Долженко Домника

1-я Малая Долженкова, Октябрьский муниципальный район, Курская область
Место жительства
1834
1-я Малая Долженкова, Октябрьский муниципальный район, Курская область
Курская область, д. Малая Долженкова (Свиридова)
Рождение ребёнка
1841

Сын: Долженко Андрей Николаев

Мать ребёнка: Татьяна Максимова

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Акулина Николаева

Мать ребёнка: Татьяна Максимова

Упоминание
1845
Белая Глина, Белоглинский муниципальный район, Краснодарский край
ГАСК 135-3-1034 ИР Белой Глины 1845
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Максимова

Смерть
16.12.1865
Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
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