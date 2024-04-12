Долженко Николай Тихонов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1774
Дата смерти16.12.1865
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774
Отец: Долженков Тихон Иванович
Мать: Долженко Домника
Место жительства
1834
Курская область, д. Малая Долженкова (Свиридова)
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Татьяна Максимова
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Акулина Николаева
Мать ребёнка: Татьяна Максимова
Упоминание
1845
Белая Глина, Белоглинский муниципальный район, Краснодарский край
ГАСК 135-3-1034 ИР Белой Глины 1845
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Максимова
Смерть
16.12.1865
Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край