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Долженков Иван Фомин

Место рождения

1-я Малая Долженкова, Октябрьский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1761

Дата смерти

1828

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Долженков Фома Кириллов

Мать: Долженкова Пелагея Естифеева

1-я Малая Долженкова, Октябрьский муниципальный район, Курская область
Место жительства
1762
1762г ГАКО ф.184, опись 2, дело 94 стан Курицкий М. Долженкова
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Долженков Тихон Иванович

Мать ребёнка: ?

Курская область (губерния)
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Долженков Степан Иванов

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Долженков Алексей Иванов

Мать ребёнка: ?

Смерть
1828
1-я Малая Долженкова, Октябрьский муниципальный район, Курская область
Курская область, д. Малая Долженкова (Свиридова)
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