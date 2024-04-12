Долженков Иван Фомин
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смерти1828
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Место жительства
1762
1762г ГАКО ф.184, опись 2, дело 94 стан Курицкий М. Долженкова
Рождение ребёнка
Около 1785
Мать ребёнка: ?
Курская область (губерния)
Рождение ребёнка
Около 1787
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1796
Мать ребёнка: ?
Смерть
1828
Курская область, д. Малая Долженкова (Свиридова)