Долженко Алексей Тихонов
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Долженков Тихон Иванович
Мать: Долженко Домника
Бракосочетание
После 1845
Упоминание
1845
Белая Глина, Белоглинский муниципальный район, Краснодарский край
ГАСК 135-3-1034 ИР Белой Глины 1845
Смерть
Неизвестно
Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край