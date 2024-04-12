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Долженко Алексей Тихонов

Место рождения

Большое Гостево, Октябрьский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1785 г.р.

Мать

1777 г.р.

Жена

1823 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Долженков Тихон Иванович

Мать: Долженко Домника

Большое Гостево, Октябрьский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
После 1845

Жена: Долженко Агафья Евдокимова

Упоминание
1845
Белая Глина, Белоглинский муниципальный район, Краснодарский край
ГАСК 135-3-1034 ИР Белой Глины 1845
Смерть
Неизвестно
Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
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