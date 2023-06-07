Долженко Алексей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смертиПосле 1883
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Долженко Андрей Тихонов
Мать: Долженко Анна Федорова
Рождение ребёнка
Около 1864
Дочь: Моложенкова Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Долженко Татьяна Филиппова
Рождение ребёнка
21.08.1867
Дочь: Наталия Алексеева
Мать ребёнка: Долженко Татьяна Филиппова
Рождение ребёнка
05.06.1870
Дочь: Акилина Алексеева
Мать ребёнка: Долженко Татьяна Филиппова
Рождение ребёнка
05.06.1870
Мать ребёнка: Долженко Татьяна Филиппова
Рождение ребёнка
19.03.1875
Мать ребёнка: Долженко Татьяна Филиппова
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Фекла Алексеева
Мать ребёнка: Долженко Татьяна Филиппова
Рождение ребёнка
18.06.1878
Сын: Долженко Леонтий Алексеев
Мать ребёнка: Долженко Татьяна Филиппова
Рождение ребёнка
16.10.1879
Мать ребёнка: Долженко Татьяна Филиппова
Рождение ребёнка
14.12.1883
Мать ребёнка: Долженко Татьяна Филиппова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1883