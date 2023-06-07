Долженко Татьяна Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 15.12.1883
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1864
Дочь: Моложенкова Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Долженко Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
21.08.1867
Дочь: Наталия Алексеева
Отец ребёнка: Долженко Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
05.06.1870
Дочь: Акилина Алексеева
Отец ребёнка: Долженко Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
05.06.1870
Отец ребёнка: Долженко Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
19.03.1875
Отец ребёнка: Долженко Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Фекла Алексеева
Отец ребёнка: Долженко Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
18.06.1878
Сын: Долженко Леонтий Алексеев
Отец ребёнка: Долженко Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
16.10.1879
Отец ребёнка: Долженко Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
14.12.1883
Отец ребёнка: Долженко Алексей Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 15.12.1883