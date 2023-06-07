Долженко Татьяна Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долженко Татьяна Филиппова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 15.12.1883

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1864

Дочь: Моложенкова Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Долженко Алексей Андреевич

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
21.08.1867

Дочь: Наталия Алексеева

Отец ребёнка: Долженко Алексей Андреевич

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
05.06.1870

Дочь: Акилина Алексеева

Отец ребёнка: Долженко Алексей Андреевич

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
05.06.1870

Сын: Долженко Федор Алексеев

Отец ребёнка: Долженко Алексей Андреевич

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
19.03.1875

Сын: Долженко Яков Алексеев

Отец ребёнка: Долженко Алексей Андреевич

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Фекла Алексеева

Отец ребёнка: Долженко Алексей Андреевич

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
18.06.1878

Сын: Долженко Леонтий Алексеев

Отец ребёнка: Долженко Алексей Андреевич

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
16.10.1879

Сын: Долженко Лука Алексеев

Отец ребёнка: Долженко Алексей Андреевич

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
14.12.1883

Сын: Долженко Павел Алексеев

Отец ребёнка: Долженко Алексей Андреевич

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долженко Алексей Андреевич

Смерть
После 15.12.1883
Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
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