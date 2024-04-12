Щербина Василий Назарович
Место рождения
Дата рождения17.04.1906
Дата смерти30.07.1907
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1906
Отец: Щербина Назар Кононович
Мать: Щербина Наталья Ивановна
(крещен 18 апреля в Николаевской церкви станицы Ахтарская, восприемниками были Ейский мещанин Игнат Михеев Прокопенко и казачка сей станицы Агафья Павловна Чумакова) 1906 года, умерший «от катара» 30 ... Показать все
Смерть
30.07.1907
Причина смерти: от катара | Приморско-Ахтарск, ул. Набережная 23 (Кубанская обл., ст. Ахтарская)