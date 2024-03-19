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Щербина Георгий Назарович

Место рождения

Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

04.02.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1896

Отец: Щербина Назар Кононович

Мать: Щербина Наталья Ивановна

Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
4 февраля (крещен 5 февраля крещен в Николаевском молитвенном доме хутора Ахтарского) 1896 года, восприемниками при крещении были тот же Ростовский мещанин Фёдор Кондратов Головатый и Ейская мещанка Ф... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Приморско-Ахтарск, ул. Набережная (Кубанская обл., ст. Ахтарская)
Смерть
Неизвестно
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