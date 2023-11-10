Щербина Николай Назарович
Место рождения
Дата рождения29.04.1898
Дата смерти05.12.1975
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1898
Отец: Щербина Назар Кононович
Мать: Щербина Наталья Ивановна
Военная служба
10.07.1941
Интернет
Попал в плен (военное)
?.10.1941
Тверская область
https://cdn.pamyat-naroda.ru/images3/Memorial/Z/007/058-0018003-1481/00000063.jpg | Интернет
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
ул. Радио д.9 кв.5
Смерть
05.12.1975