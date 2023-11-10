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Щербина Николай Назарович

Место рождения

Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

29.04.1898

Дата смерти

05.12.1975

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1898

Отец: Щербина Назар Кононович

Мать: Щербина Наталья Ивановна

Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Военная служба
10.07.1941
Москва, город федерального значения Москва
Интернет
Попал в плен (военное)
?.10.1941
Тверская область
https://cdn.pamyat-naroda.ru/images3/Memorial/Z/007/058-0018003-1481/00000063.jpg | Интернет
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сенгалова Елизавета Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
ул. Радио д.9 кв.5
Смерть
05.12.1975
Москва, город федерального значения Москва
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