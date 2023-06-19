Щербина Дмитрий Назарович
Место рождения
Дата рождения24.10.1891
Дата смерти1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1891
Отец: Щербина Назар Кононович
Мать: Щербина Наталья Ивановна
Крестные: мещанин Головатый и Ейская мещанка Феодосия Степанова Калугина | Приморско-Ахтарск, ул. Набережная (Кубанская обл., ст. Ахтарская)
Рождение ребёнка
Около 1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения Дмитриевна
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Дмитриевна
Мать ребёнка: Анна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1971