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Щербина Дмитрий Назарович

Место рождения

Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

24.10.1891

Дата смерти

1971

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1891

Отец: Щербина Назар Кононович

Мать: Щербина Наталья Ивановна

Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Крестные: мещанин Головатый и Ейская мещанка Феодосия Степанова Калугина | Приморско-Ахтарск, ул. Набережная (Кубанская обл., ст. Ахтарская)
Рождение ребёнка
Около 1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения Дмитриевна

Мать ребёнка: Анна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Дмитриевна

Мать ребёнка: Анна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Место жительства
Неизвестно
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Смерть
1971
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край