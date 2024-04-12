(Надолина (Щербина)) Евгения Дмитриевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Щербина Дмитрий Назарович
Мать: Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Надолин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Надолин Иван
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно