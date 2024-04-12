(Надолина (Щербина)) Евгения Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Надолина (Щербина)) Евгения Дмитриевна

Место рождения

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1891 г.р.

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щербина Дмитрий Назарович

Мать: Анна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Надолин Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Надолин Иван

Место жительства
Неизвестно
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
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