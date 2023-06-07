(Щербина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Щербина) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1891 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щербина Дмитрий Назарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения Дмитриевна

Отец ребёнка: Щербина Дмитрий Назарович

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Дмитриевна

Отец ребёнка: Щербина Дмитрий Назарович

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербина Дмитрий Назарович

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Место жительства
Неизвестно
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
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