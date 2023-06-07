(Щербина) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Щербина Дмитрий Назарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения Дмитриевна
Отец ребёнка: Щербина Дмитрий Назарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Дмитриевна
Отец ребёнка: Щербина Дмитрий Назарович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно