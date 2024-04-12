Семенова (Семенова) Лариса Владимировна
Место рождения
Дата рождения30.06.1927
Дата смерти17.07.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1927
Рождение ребёнка
26.07.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Извеков Виталий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
техник
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.07.1982