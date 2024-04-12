Семенова (Семенова) Лариса Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова (Семенова) Лариса Владимировна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

30.06.1927

Дата смерти

17.07.1982

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1927

Отец: Семенов Владимир Михайлович

Мать: Семенова Екатерина Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.07.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Извеков Виталий Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боровиков Владислав Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
техник
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
17.07.1982
Москва, город федерального значения Москва
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