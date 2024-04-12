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((Лётова)) Матрена Алексеева

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

13.01.1882

Дата смерти

После 21.12.1893

Пол

Женский

Отец

1838 г.р.

Мать

1839 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1882

Отец: Лётов Алексей Иванов

Мать: Лётова Пелагея Никитина

Тимшино, Егорьевск, Московская область
ф.16, оп.1, д.16 метрическая (1882)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Крещение
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Восприемница при крещении Анастасии у Ивана Алексеева Лётова и Федосьи Ивановой (сестра-близнец Константина) | Godparents:той же деревни крестьянин Василий Иванов и девица Татьяна Алексеева.
Смерть
После 21.12.1893
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