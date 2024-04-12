((Лётова)) Матрена Алексеева
Место рождения
Дата рождения13.01.1882
Дата смертиПосле 21.12.1893
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1882
Отец: Лётов Алексей Иванов
Мать: Лётова Пелагея Никитина
ф.16, оп.1, д.16 метрическая (1882)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Крещение
Неизвестно
Восприемница при крещении Анастасии у Ивана Алексеева Лётова и Федосьи Ивановой (сестра-близнец Константина) | Godparents:той же деревни крестьянин Василий Иванов и девица Татьяна Алексеева.
Смерть
После 21.12.1893