Куранова (Агапова) Гликерия Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуранова (Агапова) Гликерия Романовна

Куранова (Агапова) Гликерия Романовна

avatar

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1868

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1868

Отец: Агапов Роман Андреевич

Мать: Агапова Прасковья Александровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Около 1885

Муж: Куранов Михаил Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1887

Дочь: Малафеева Фотина Михайловна

Отец ребёнка: Куранов Михаил Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Алфавитный населенный список прихожан Владимировского собора села Красный Яр Красноярского уезда Астраханской губернии в 1895 г. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-4-d-2 файл 28 номер 22... Показать все
Рождение ребёнка
?.08.1889

Дочь: Куранова Раиса Михайловна

Отец ребёнка: Куранов Михаил Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
20.11.1890 ст.

Дочь: Куранова Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Куранов Михаил Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Владимирской губернии, Муромского уезда, крестьянин Трофим Симеонович Иванов и Красноярского мещанина Ивана Николаевича Серебрякова жена Елена Романовна (сестра Гликерии Романовны) . Ме... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено ?.01.1892

Дочь: Куранова Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Куранов Михаил Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
За январь-март 1892 нет метрических записей
Рождение ребёнка
05.02.1893 ст.

Дочь: Куранова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Куранов Михаил Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярские мещане Андрей Степанович Тарасов и Елена Романовна Серебрякова (сестра Гликерии Романовны). Метрические записи о родившихся Владимировского собора села Красный Яр Красноярс... Показать все
Рождение ребёнка
25.10.1894 ст.

Дочь: Куранова Зиновия Михайловна

Отец ребёнка: Куранов Михаил Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярские мещане Николай Васильевич Носков и Елена Романовна Серебрякова (сестра Гликерии Романовны). Метрические записи о родившихся Владимировского собора села Красный Яр Красноярс... Показать все
Рождение ребёнка
09.02.1896 ст.

Сын: Куранов Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Куранов Михаил Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярский казак Николай Романович Агапов (брат Гликерии Романовны) и Красноярская мещанка Мария Андреевна Тарасова. Метрические записи о родившихся Владимирского собора села Красный... Показать все
Рождение ребёнка
27.11.1897 ст.

Сын: Куранов Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Куранов Михаил Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярские мещане Иван Николаевич Бутырин и Елена Романовна Серебрякова. Метрические записи о родившихся Владимировского собора села Красный Яр Красноярского уезда Астраханской губерн... Показать все
Рождение ребёнка
25.07.1899 ст.

Дочь: Анастасова Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Куранов Михаил Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярские мещане Николай Васильевич Венедиктов и Параскева Александровна Бутурина. Метрические записи о родившихся Владимировского собора села Красный Яр Красноярского уезда Астраха... Показать все
Рождение ребёнка
26.11.1900 ст.

Сын: Куранов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Куранов Михаил Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярские мещане Иван Николаевич Бутырин и Мария Дмитриевна Иванова. Метрические записи о родившихся Владимировского собора села Красный Яр Красноярского уезда Астраханской губерни... Показать все
Рождение ребёнка
28.11.1902 ст.

Дочь: Куранова Варвара Михайловна

Отец ребёнка: Куранов Михаил Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярский мещанин Иван Николаевич Бутырин и крестьянка Владимирской губернии, деревни Царенкова Матрена Яковлевна Чушканова. Метрические записи о родившихся Владимировского собора ... Показать все
Рождение ребёнка
04.09.1904 ст.

Дочь: Куранова Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Куранов Михаил Иванович

Восприемники: Красноярский мещанин Иван Николаевич Бутырин и крестьянка Владимирской губернии, Гороховецкого уезда, Верхне-Ландинской волости села Царенкова Матрена Яковлевна Чушканова. Метрические... Показать все
Рождение ребёнка
03.12.1905 ст.

Дочь: Куранова Анна Михайловна

Отец ребёнка: Куранов Михаил Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярский мещанин Григорий Семенович Михель и крестьянка Владимирской губернии, Гороховецкого уезда, Верхне-Ландинской волости села Царенкова Матрена Яковлевна Чушканова. Метричес... Показать все
Рождение ребёнка
05.05.1907 ст.

Дочь: Столяренко Таисия Михайловна

Отец ребёнка: Куранов Михаил Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярский мещанин Григорий Семенович Михелев и крестьянка Владимирской губернии, Гороховецкого уезда, Верхне-Ландинской волости села Царенкова Матрена Яковлевна Чушканова. Метричес... Показать все
Рождение ребёнка
14.09.1909 ст.

Сын: Куранов Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Куранов Михаил Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: крестьянин Казанской губернии Жедяевской волости сельца Аристовки Петр Михайлович Фомичев и девица Астраханская мещанка Александра Вуколовна Хухренко. Метрические записи о родившихся Вл... Показать все
Смерть
1943
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close