Куранова (Агапова) Гликерия Романовна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1868
Дата смерти1943
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: Малафеева Фотина Михайловна
Отец ребёнка: Куранов Михаил Иванович
Дочь: Куранова Раиса Михайловна
Отец ребёнка: Куранов Михаил Иванович
Дочь: Куранова Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Куранов Михаил Иванович
Дочь: Куранова Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Куранов Михаил Иванович
Дочь: Куранова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Куранов Михаил Иванович
Дочь: Куранова Зиновия Михайловна
Отец ребёнка: Куранов Михаил Иванович
Сын: Куранов Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Куранов Михаил Иванович
Сын: Куранов Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Куранов Михаил Иванович
Дочь: Анастасова Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Куранов Михаил Иванович
Сын: Куранов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Куранов Михаил Иванович
Дочь: Куранова Варвара Михайловна
Отец ребёнка: Куранов Михаил Иванович
Дочь: Куранова Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Куранов Михаил Иванович
Дочь: Куранова Анна Михайловна
Отец ребёнка: Куранов Михаил Иванович
Дочь: Столяренко Таисия Михайловна
Отец ребёнка: Куранов Михаил Иванович
Сын: Куранов Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Куранов Михаил Иванович