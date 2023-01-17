Агапов Роман Андреевич
Место рождения
Дата рождения30.09.1817 ст.
Дата смерти13.10.1900 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1817 ст.
Отец: Агапов Андрей Никитич
Мать: Агапова Анна Антоновна
У отставного казака Андрея Никитича Агапова родился сын Роман Восприемник: Красноярский отставной казак Федя Васильев Метрическая книга о рождении, браке и смерти Владимировского собора села Красный... Показать все
Военная служба
С 1835 по 1861
С 1835 по 1861 год служащий казак Красноярской казачьей команды.
Бракосочетание
20.01.1844 ст.
Жених: служащий казак Роман Андреевич Агапов 26 лет Невеста: умершего Красноярского мещанина Александра Еремеевича Переведенцова дочь девица Прасковья Александровна 19 лет. Поручители : по жениху: о... Показать все
Рождение ребёнка
26.06.1845 ст.
Мать ребёнка: Агапова Прасковья Александровна
Родители: Красноярский служащий казак Роман Андреевич Агапов и жена его Прасковья Александровна. Восприемники: Разночинского общества, государственный крестьянин Роман Михайлович Тарасов и служащего ... Показать все
Рождение ребёнка
26.06.1847 ст.
Дочь: Агапова Агрипина Романовна
Мать ребёнка: Агапова Прасковья Александровна
Родители: Красноярский служащий казак Роман Андреевич Агапов и жена его Прасковья Александровна. Восприемники: Красноярский мещанин Стефан Афанасьевич Антонов и Красноярского отставного казака Леонт... Показать все
Рождение ребёнка
17.08.1848 ст.
Сын: Агапов Константин Романович
Мать ребёнка: Агапова Прасковья Александровна
Родители: Красноярский служащий казак Роман Андреевич Агапов и жена его Прасковья Александровна. Восприемники: Красноярский служащий казак Николай Павлович Зеленикин? и умершего Красноярского мещанин... Показать все
Рождение ребёнка
06.04.1851
Мать ребёнка: Агапова Прасковья Александровна
Восприемники: Красноярский служащий казак Стефан Андрианович Мартынов и Красноярского умершего мещанина Ильи Ивановича Тарасова дочь девица Анна Ильинична https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-28... Показать все
Рождение ребёнка
05.10.1853 ст.
Мать ребёнка: Агапова Прасковья Александровна
Восприемники: Красноярские мещанине Григорий Матвеевич Переведенцев и Ильи Александровича Макаренкова жена Екатерина Васильевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-1-D-5 файл 221 номер 91
Рождение ребёнка
05.05.1856 ст.
Дочь: Агапова Александра Романовна
Мать ребёнка: Агапова Прасковья Александровна
Восприемники: Красноярский отставной казак Андриан Яковлевич Мартынов и вдова казачка Анна Кузьминична Агапова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-1-D-5 файл 496 номер 38
Рождение ребёнка
05.12.1858 ст.
Мать ребёнка: Агапова Прасковья Александровна
Восприемники: Красноярские мещанине Стефан Иванович Никешин и Матвея Еремеевича Иванова дочь девица Мавра Матвеевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-1-D-6 файл 143 номер 116
Рождение ребёнка
05.11.1861 ст.
Мать ребёнка: Агапова Прасковья Александровна
Восприемники: казачей команды урядник Петр Бородин и казака Степана Агапова жена Прасковья Ивановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-1-D-6 файл 423 номер 100
Рождение ребёнка
Вычислено 1864 ст.
Дочь: Серебрякова Елена Романовна
Мать ребёнка: Агапова Прасковья Александровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1868
Дочь: Куранова Гликерия Романовна
Мать ребёнка: Агапова Прасковья Александровна
Смерть
13.10.1900 ст.