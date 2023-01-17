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Агапова Агрипина Романовна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

26.06.1847 ст.

Дата смерти

07.07.1847 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1847 ст.

Отец: Агапов Роман Андреевич

Мать: Агапова Прасковья Александровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Родители: Красноярский служащий казак Роман Андреевич Агапов и жена его Прасковья Александровна. Восприемники: Красноярский мещанин Стефан Афанасьевич Антонов и Красноярского отставного казака Леонт... Показать все
Смерть
07.07.1847 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умерла в возрасте 15 дней от детской https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-4 файл 299 номер 43
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