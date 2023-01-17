Агапова Агрипина Романовна
Место рождения
Дата рождения26.06.1847 ст.
Дата смерти07.07.1847 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
26.06.1847 ст.
Родители: Красноярский служащий казак Роман Андреевич Агапов и жена его Прасковья Александровна. Восприемники: Красноярский мещанин Стефан Афанасьевич Антонов и Красноярского отставного казака Леонт... Показать все
Смерть
07.07.1847 ст.
Умерла в возрасте 15 дней от детской https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-4 файл 299 номер 43